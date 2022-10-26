شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توافق على مشروعى قانونين بشأن الترخيص بالبحث عن البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب حسام عوض الله، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية، بجمهورية مصر العربية.

وعرض ممثل وزارة البترول، أشرف فرج، تقريرا عن أهمية هذه الاتفاقية، وأوضح أن الشركة تراعى الجانب الفنى بجانب مراعاة الحد الأدنى للإنفاق.

كما وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجى إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية، بجمهورية مصر العربية.

وعرض أشرف فرج، وكيل أول وزراة البترول والثروة المعدنية للاتفاقيات والاستكشاف، مندوب وزارة البترول، تقريرا عن الاتفاقية وأهدافها، وأهم بنودها، موضحا أن الاتفاقية لمدة 10 سنوات.