شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق مبادرة "شتاء دافئ" لتوزيع البطاطين والألحفة على الأسر الأكثر احتياجا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية من محافظة بورسعيد، حيث نظمت احتفالية كبري، لنهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، في ساحة مصر، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والنائب عادل اللمعي أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتتضمن الحفل فقرات فنية واستعراضية لفرق غنائية، وأسفرت المباراة النهائية بفوز فريق مدراس السيف، ليصبح بطلا متوجا للأمانة على مستوى المحافظة.

كما بدأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية، جولته التفقدية، بزيارة لمقر أمانة حي المناخ، وافتتاح مقر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، وذلك بمدينة بورفؤاد، وتفقد "رشاد"، أقسام المقر المختلفة، وتعرف على الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله، وأسلوب العمل، مؤكدا، على أهمية التواصل المستمر بطرق مختلفة مع المواطنين، والتواجد بينهم على أرض الواقع والعمل على الاستجابة لمطالبهم وحل مشاكلهم.

وفي محافظة أسوان،

أقامت أمانة مدينة أسوان، معرضا لبيع الملابس الجاهزة الشتوية، بأسعار مخفضة، في نهاية شارع المطار، حيث أقيم المعرض على مساحة كبيرة لتستوعب الكم الكبير من المعروضات والتى تقدم للمواطنين بأسعار مخفضة، وضم المعرض كميات كبيرة من الملابس الشتوية تناسب كافة الأعمار لتفى بأغراض الأسرة الأسوانية بكاملها، وشهد المعرض حضورا كبيرا من مواطنى أسوان منذ اللحظة الأولى للإفتتاح.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة مركز منفلوط، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية العتامنة، وذلك بالتعاون مع جامعة أسيوط، وشملت عدة تخصصات وهي "أطفال، وباطنة، والجلدية، ورمد، ونساء وتوليد"، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 540 حالة.

كما نظمت أمانة السياحة والآثار بمركز البدارى، زيارة إلى بعض الأماكن الأثرية في قرية الهمامية، حيث كانت توجد بها أسرة فرعونية كاملة عاشت على أرضها وبها أقدم مقبرة فرعونية وبها أقدم محكمة فرعونية وذلك لتفعيل دور الحزب لاظهار معالم مصر الفرعونية القديمة ولتنشيط السياحة الداخلية والتعرف على آثار بلدنا ولاظهار معالم وابداع الآثار المصرية القديمة وما بها من جمال.

وفي محافظة بني سويف،

شكلت أمانة الحزب بالمحافظة، غرفة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار على عدد من قرى ومراكز المحافظة، والتواجد بين المواطنين لحل أي مشكلة متعلقة بتلك التداعيات، حيث تواجد قيادات وأعضاء الحزب بين المواطنين في شوارع المحافظة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار.

وفي محافظة القاهرة،

شاركت أمانة قسم المقطم، في حملة لازالة تراكمات المياه وتسير الحركة المرورية، حيث قامت أمانة العلاقات الحكومية بالقسم، بالتواصل الفوري مع الأجهزة التنفيذية لحل الأمر من خلال توجيه ومساعدة سيارات شفط المياه التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، وتيسير حركة السير بشوارع المنطقة.

كما قامت أمانة قسم التبين، بالتواصل مع المسئولين ومسئولى هيئة النظافة بحي التبين، لتسير الحركة المرورية وازالة تراكمات المياه، وقد تم رفع المياة من الأماكن المتضررة وتسير الحركة المرورية.

كما نظمت أمانة العمل الجماهيري بقسم المرج، فعالية تسليم شهادات محو الآمية للناجحين في قوافل شياخات الحزب بإدارة تعليم الكبار بالمرج.

وفي محافظة دمياط،

نظمت أمانة الإعلام بالمحافظة، ندوة تحت عنوان "الإعلام وقضايا التنمية والجمهورية الجديدة"، بالتعاون مع أمانة الشباب بالمحافظة، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم أعقبه تلاوة جزء من أيات القران الكريم، ثم كلمات المنظمين والحضور، وتحدث المشاركون في الندوة، عن أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء علي انجازات الدولة الغير مسبوقة في تاريخ مصر، وفي نهاية الندوة، تم تسليم الدروع التذكارية المقدمة من أمانة الإعلام، إلى المحاضرين بالندوة وتم توزيع شهادات حضور لجميع الحضور والمشاركين بالندوة.

وفي محافظة الجيزة،

شارك فريق من أمانة قسم إمبابة، في إزالة مياه الأمطار التي شهدتها أغلب المناطق بالمحافظة وذلك حرصًا على ضمان عدم تعطل حركة السير بالطرق الرئيسية وبالتعاون مع مسئولي حي شمال الجيزة.

كما أقامت أمانة مركز أبو النمرس، منفذًا لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنخفض كثيرًا عن مثيلاتها بالأسواق وذلك تخفيفًا عن أهالي أبو النمرس الذين أقبلوا بشكل كبير ومتزايد على المنفذ.

كما أعلنت أمانة قسم الجيزة، عن انطلاق أولى رحلات أمانة القسم للقرية الفرعونية في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين والذي يستهدف زيادة السياحة الداخلية وكذلك زيادة الوعي الحضاري والتاريخي لدى الجيل الجديد من أبناء دائرة قسم الجيزة.

وفيما يتعلق ببطولة دوري مستقبل وطن، شهدت المحافظة ختام المسابقة على مستوى المحافظة بتتويج فريق العجوزة بلقب النسخة الرابعة بعد تغلبه على فريق البدرشين بالمباراة النهائية التي سجلت حضورًا جماهيريًا كبيرًا ومشاركة قوية من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

وفي محافظة الإسماعيلية،

نظمت أمانة مركز الاسماعيلية، ندوة توعوية، تحت عنوان "التغيرات المناخية بين الواقع والمأمول"، وذلك بمدرسة الحجاز الإعدادية، في قرية الحجاز ك٢، ويأتي ذلك استمرارا لإستراتيجية الحزب في بناء وعي المواطن ودعم مسيرة البناء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وفي محافظة مطروح،

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن انطلاق فعاليات مبادرة "شتاء دافئ"، التي ينظمها الحزب، وتستهدف فئات الأسر الأكثر إحتياجاً والمرضى وغير القادرين تخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس بتوفير البطاطين، وشملت المبادرة جميع أمانات مراكز المحافظة لتحقيق أكبر إستفادة لأكثر عدد ممكن من المواطنين، حيث بدأ توزيع البطاطين في قري مركزي "سيوة والحمام".

وفي محافظة المنيا،

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن إنطلاق فعاليات مبادرة "شتاء دافئ"، التي ينظمها الحزب، في قري ونجوع مراكز وأقسام المحافظة، حيث قامت الأمانة بتوزيع 15 ألف بطانية، وتستهدف المبادرة فئات الأسر الأكثر إحتياجاً والغير القادرين من أهالي المحافظة، لمواجهة برد الشتاء القارس.

وفي محافظة شمال سيناء،

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن إنطلاق فعاليات مبادرة "شتاء دافئ"، التي ينظمها الحزب، وبدأت فى مدينة العريش، وتستهدف المبادرة فئات الأسر الأكثر إحتياجاً والمرضى وغير القادرين من أهالي شمال سيناء الكرام تخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس بتوفير البطاطين والألحفة، وتشمل المبادرة جميع امانات اقسام المحافظة لتحقيق أكبر إستفادة لأكثر عدد ممكن من المواطنين.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة إرشادية زراعية، عن آفة سوسة النخيل الحمراء ومخاطرها على المحصول الاستراتيجي بالمحافظة وهو البلح وطرق الوقاية والعلاج، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية "الهنداو".

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، دورة تدريبية في المجال السياسي، حيث استكملت الدورة التدريبية بإجمالي 63 متدربًا من أبناء مركز الداخلة عن خريطة الأحزاب السياسية في مصر، وأبرز محتويات وعناصر مدونة السلوك الحزبي، وجرى تنفيذ الدورة اليوم بمقر نقابة المعلمين بمدينة "موط".

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "الشائعات وأثرها على استقرار الوطن".

وفي محافظة القليوبية،

نظمت أمانة مركز ومدينة كفر شكر، يوم رياضي كبير لذوي الهمم، وسط فرحة من المشاركين في الفعالية، وتم توزيع الجوائز والهدايا

التذكارية وشهادات التقدير وكأس البطولة للفريق الفائز في اليوم الرياضى.

كما نظمت أمانة مركز ومدينة كفر شكر، ندوة تثقيفية تحت عنوان "إتحضر للأخضر"، وتناولت الندوة التعريف بالمتغيرات المناخية على البيئة.

كما أقامت أمانة مدينة شبين القناطر، معرض اليوم الواحد، لبيع الملابس والأدوات المنزلية والمفروشات بأسعار مخفضة بنسبة 30 %، في الوحدة الحزبية بالسليمانية، وشهد المعرض إقبالا كثيف من المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل.

وفى محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة العمل الجماهيري بقسم اللبان، قافلة طبية مجانية للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة ورفع مستوى التوعية لدى المواطنين.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، ندوة حول مخاطر التعصب الكروي للشباب، وتم عرض النتائج السلبية لإنتشار ظاهرة التعصب الكروي، وندوة اخرى بعنوان «عالم بلا خوف»، كما نظمت الأمانة ندوتين لتنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم، وتم تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات لتطوير مهارات وقدرات الشباب ودعم قدراتهم الإبداعية، وندوة أخرى حول المؤتمر الاقتصادي وتوصياته، وتم مناقشه النتائج الإيجابية للمؤتمر الاقتصادي وشرح أهم التوصيات.

كما نظمت أمانة قسم العامرية ثان، حملة لردم حفر، بعد شكاوي من الأهالي، لخطورة وجود هذه الحفر، وتم ردمها وغلقها بالخشب، للحفاظ على أمن وسلامة الأهالي والأطفال، كما نظمت الأمانة ندوة حول تربية الأطفال، وناقشت الندوة أهم أساليب تربية الأطفال، مع مجموعة من النصائح والارشادات لدعم السلوك الإيجابي لدى الأبناء وتعديل السلوك السلبي.

كما نظمت أمانة قسم العامرية أول، ندوة عن أهمية التعليم، ودوره في تقدم الشعوب ونهضة المجتمعات، وتم تقديم نماذج لشعوب حققت نهضتها بعد اهتمامها بالتعليم ومحاربتها للأمية، مع تقديم مجموعة من النصائح والارشادات لدعم اهتمام الطلاب بدورسهم والتفوق دراسيا، كما نظمت ندوة عن الذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، لاستعادة ذكريات النصر، وبطولات القوات المسلحة المصرية، حاضر فيها، الخبير الاستراتيجي والعسكري، وزميل أكاديمية ناصر.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.