شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم وسط السيتي فى الفترة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت تقارير صحفية إنجليزية عن وحود رغبة قوية داخل نادي بايرن ميونخ، فى التعاقد مع النجم الألماني إلكاي جوندوجان، نجم وسط السيتي، يأتي ذلك فى ظل إبتعاد اللاعب عن المشاركة بصورة أساسية فى الفترة الأخيرة مع الفريق السماوي، إضافة إلى رغبة الفريق البافاري فى التعاقد مع لاعب وسط يمتلك للخبرات، الشئ الذي يتوافر فى اللاعب بصورة كبيرة.

وأوضحت التقارير أن الفريق الألماني يكتفي بمراقبة موقف اللاعب فقط فى الفترة الحالية، على أن يتم فتح باب التفاوض مع اللاعب بعد الإنتهاء من مباريات كأس العالم للحفاظ على تركيز اللاعب، ومن أجل الظهور بصورة جيدة فى مباريات الماكينات الألمانية فى المونديال القادم.



موقف مانشستر سيتي من بيع اللاعب

ويري مسئولى مانشستر سيتي أن جوندوجان أحد أفضل العناصر المؤثرة فى الفريق،خاصة أن اللاعب كان له دورًا حاسمًا فى خطف لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي فى المباراة الأخيرة، بعد أن كان اللقب يتجه صوب الآنفيلد، مما قد يصعب من مهمة البايرن فى إستقدام اللاعب فى يناير القادم، مع إمكانية ضمه فى الصيف المقبل، شرط دفع مقابل مادي كبير من أجل إتمام الصفقة.



كيف يفكر اللاعب فى مستقبله مع السيتي؟

من جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بتواجده مع السيتي فى الفترة الحالية، لا سيما أنه يحظي بحب ودعم الجميع داخل الفريق، فى حين أنه لم يستقر على خطوته المقبلة بعد، حيث أن تركيزه منصب فى الظهور بصورة جيدة خلال مباريات كأس العالم القادمة.