شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يكشف موقفه النهائي المتعلق بأزمة رونالدو مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن تطورات أزمة رونالدو مع الفريق، بعدما خرج اللاعب من أرضية ملعب مباراة توتنهام أثناء المباراة، ورفض الدخول للمساركة فى الدقائق الأخيرة، لتتم معاقبته بإستبعاده النهائي من قائمة الفريق المشاركة أمام تشيلسي فى الدوري الإنجليزي.

وأكد تين هاج أن اللاتب تمت معاقبته بإستبعاده من لقاء تشيلسي، ومن ثم سيشارك فى تدريبات الفريق بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة، حيث يبقي قرار مشاركته فى المباريات متوقف هلى إلتزام اللاعب نفسه، مشيرًا إلا أنه سئم من الحديث عن هذا الأمر، كما أن هذه المرة الأخيرة التي سيقوم فيها بالتعليق عن الأمر.



اليونايتد يختتم إستعداداته لمواجهة شريف

وأختتم مانشستر يونايتد إستعداداته لملاقاة شريف، فى الجولة الخامسة، من منافسات الدوري الأوروبي، حيث أن الفوز باللقاء يعني عبور الشياطين الحمر بشكل رسمي للدور القادم رفقة ريال سويسداد الإسباني، الأمر الذي يبدو أكثر واقعية، خاصة أن الفريق الإنجليزي سيتسلح بعاملي الارض والجمهور.



موعد مباراة اليونايتد وشريف القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي مانشستر يونايتد فريق شريف اليوم الأربعاء، فى الجولة الخامسة من منافسات الدوري الأوروبي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.