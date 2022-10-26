روسيا أعادت جثة متطوّع أميركي قُتل في أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

أعلنت الرئاسة الأوكرانية الأربعاء أنها استعادت من الجيش الروسي جثة متطوع اميركي قتل نهاية آب/أغسطس في أوكرانيا، وذلك في سياق عملية تبادل جديدة للأسرى مع موسكو.

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية اندري يرماك عبر «تلغرام» «تم أيضاً تسليم جثة متطوع أميركي هو جندي سابق في الجيش الأميركي إسمه جاشوا ألن جونز، قاتل في أوكرانيا في معركة ضد المحتلين».

ونقلت الصحافة الأميركية عن والدة جاشوا جونز (24 عاماً) أنه قتل بيد الجيش الروسي نهاية آب/اغسطس.

إلى ذلك، أوضح يرماك أنه تمت مبادلة «عشرة عسكريين أوكرانيين» مع روسيا هم «ضابط وتسعة جنود ورتباء».

وقال دميترو لوبينتس المكلف الحقوق الإنسانية الأوكرانية عبر «تلغرام» أن هؤلاء الجنود الذين حرروا «يخدمون خصوصاً في الألوية 60 و57 و28 وفي وحدات عسكرية مختلفة».

واضاف أن «المقاتل الأكبر سناً الذي افرج عنه يبلغ 55 عاماً والأصغر سناً يبلغ 21 عاماً»، مرفقاً رسالته بصورة للرجال العشرة بالزي العسكري أمام ما بدا أنه محطة وقود.