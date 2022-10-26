الوزراء: مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة 67 مليار جنيه.. وتأجيل زيادة الكهرباء

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، أن مجلس الوزراء قرر مد العمل بالحزمة الاجتماعية لحماية المواطنين ومراعاة الظروف الحالية، حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن تكلفة الحزمة الجديدة 67 مليار جنيه، وسيبدأ تطبيقها الشهر المقبل.

وقرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، بجانب إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، وتشمل المعاشات، اعتبارا من الشهر المقبل.

وقال مدبولى، في مؤتمر صحفي، إن ذلك بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية.