شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات يشكر الرئيس السيسي بعد رفع الحد الأدنى للأجور: التوقيت مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى، على القرارات التى تم الإعلان عنها من قِبل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بخصوص الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور.

وأكد بركات، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن هذه القرارات تأتى فى توقيت مناسب للغاية، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس الدائمة برفع المرتبات وأن تكون مناسبة لمتطلبات الحياة.

وأشاد رئيس حزب أبناء مصر، بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو القادم بدلًا من أن كان مقرر لها استمرارها حتى نهاية العام، مؤكدًا أن ذلك يعمل على تحسين حياة المواطن فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها جميع دول العالم؟

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر اليوم الأربعاء، عددا من القرارات المهمة فى صالح المواطن وأهمها رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.

وشملت قرارات رئيس الوزراء أيضًا، إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء، واستمرار العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023، والموافقة على تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 67 مليار جنيه

وأوضح رئيس الوزراء أنه بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم الموافقة على عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة.