شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل مشيدا بقرارات الحكومة: حماية اجتماعية من الرئيس السيسي للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية بقرارات الحماية الاجتماعية التى كلف الرئيس السيسى الحكومة باتخاذها وأعلنها اليوم د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتى قرر فيها رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه وإقرار علاوة شهرية استثنائية للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات قدرها 300 جنيه وإستمرار العمل فى حزمة الإجراءات الخاصة بالتموين حتى 30 يونيو المقبل واستمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية وعدم زيادتها حتى 30 يونيو 2023، مع وضع آلية لصرف دعم مالى لعمالة القطاع الخاص فى الشركات المتعثرة تتحملها الحكومة.

وأشار «الشهابى» إلى هذه القرارات مثلت مفاجأة رائعة وسارة للشعب المصرى لم يتوقعها أحد لأنها جاءت بعد الكلمة الواضحة والعميقة للرئيس السيسى فى ختام المؤتمر الاقتصادى مساء أمس والتى وضع فيها النقاط على الحروف وقدم فيها كشف حساب للشعب أستعرض فيه الإنجازات الضخمة التى تحققت فى السنوات السبعة الماضية وعاش خلالها المواطنين مع التحديات التى تواجه الاقتصادى المصرى وتداعيات الأزمات العالمية عليه".

وتابع «الشهابى»: "لذلك لم يتوقع أحد اصدار تلك القرارات المفرحة فى اليوم لانتهاء هذا الموتمر والتى أدخلت البهجة والسرور على الشعب المصرى على وخاصة أنهم شعروا بعمق الأزمة الاقتصادية التى تعيشها البلاد من خلال تلك المناقشات الجادة والمخلصة لأوضاع الاقتصاد الوطني".

وأضاف رئيس حزب الجيل أن الرئيس وعد بالأمس بتخفيف معاناة الناس من الغلاء والتضخم ونفذ وعوده فى أقل من 24 ساعة بالك الحزمة من قرارات الحماية الاجتماعية والتى تتحمل خزانة الدولة تكلفتها الكبيرة والتى تصل إلى 67 مليار جنيه.