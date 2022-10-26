شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الغد يشيد بقرارات الحكومة: شكرا للرئيس السيسي على شعوره بمعاناة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره تعليمات وتوجيهات للحكومة والجهات المعنية بالدولة بعدم زيادة أية أسعار خاصة بالمواطن من خدمات وغذاء رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، مشيدا بالقرارات التى أصدرتها الحكومة اليوم لدعم المواطن.

وأضاف موسى مصطفى قائلا إن قرارات الحكومة تؤكد حرص الرئيس السيسى على رفع المعاناة عن الشعب وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وهو ما يؤكد أن الرئيس السيسي واحدا من الشعب ومنهم وهو ما أكد عليه في خطاباته وأحاديثه مرارا وتكرارا.

وأعلن موسى مصطفى أن حزب الغد وكافة قياداته وأعضائه يدعمون القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة في ظل معركة البقاء والوجود التي تواجهها الدولة المصرية.