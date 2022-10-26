شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الحركة الوطنية: المواطن على رأس أولويات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن القرارات الصادرة منذ قليل من الحكومة بمنح علاوات استثنائية ودعم الموظفين والمعاشات وتثبيت أسعار الكهرباء، جاءت لتؤكد حرص القيادة السياسية علي توفير المظلة الأجتماعية للأسر المصرية وحمايتها من تبعات الأزمة العالمية التي تمر بها كل دول العالم، كما أنها تأتى انطلاقا من وعي صانع القرار بمدي مسئوليته عن توفير الحياة الكريمة لكل مواطن علي أرض مصر".

وتابع اللواء رؤوف: "قرارات السيسي تعد بمثابة خطة أو خريطة عمل شاملة وواضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التي تضرر منها كافة الشعوب والدول، ورغم ذلك تحرص القيادة السياسية علي العمل من أجل صالح المواطنين وبالأخص الفئات البسيطة ومحدودي الدخل من خلال حزمة إجراءات حماية اجتماعية أعتقد أنها غير مسبوقة"، مشددا على أننا أمام مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة أى تحديات تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في الوقت الحالى.

وأشار اللواء رؤوف السيد إلى أن المتتبع والراصد لجميع القرارات الرئاسية وتوجيهات الريس للحكومة يلحظ من الوهلة الأولى أن المواطن يقع فى قلب التخطيط الرئاسي من أجل توسيع وزيادة حجم الحماية والتخفيف عنه أعباء الحياة وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا وامتدت لتشمل جميع الأسر والطبقة المتوسطة ولعل تصريح الرئيس خلال المؤتمر الاقتصادى، والذى قال فيه: "أوجه الحكومة بالعمل على عدم تحمل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة القادمة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية" تم ترجمته اليوم بهذه القرارات الحمائية .

وتابع رئيس الحركة الوطنية تصريحاته قائلا: حزمة القرارات الاجتماعية تأتى نتيجة الزيادة الملحوظة في معدلات التضخم على المستوي العالمي، مشددا على أن الحكومة سوف تبدأ فى تطبيق هذه الحزمة اعتبارا من الشهر المقبل، الأمر الذى يؤكد أننا أمام جمهورية جديدة ترفع شعار المواطن وحمايته وأنه يحتل المرتبة الأولى ضمن أولويات الرئيس السيسي وأن المواطن هو من سيجنى ثمارها وبشكل مباشر.

ويذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي كان قد قرر منذ قليل منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وزيادة المعاشات بقيمة تقدر بـ300 جنيه، وشمل القرار رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة لـ3000 جنيه.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه بناء على تكليفات الرئيس السيسي بإصدار حزمة اجتماعية، فقد تم التوافق على استمرار العمل الخاص بتوفير ودعم الأسر البطاقات التموينية والذي يستفاد منه أكثر من 10 ملايين مواطن حتى 30 يونيو المقبل , كما شملت القرارات استمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل.