شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب بتعريب نشرات الأدوية.. وآخر: الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائب آمال عبد الحميد، إن وزارة الصحة تواجه أعباء كبيرة، ومن الوزارات الهامة جدا، ومن ثم لابد من تعظيم الاستفادة من الكوادر الطبية المتميزة، مطالبة إعادة النظر فى منظومة التكليف مرة أخرى ومراعاة البعد الجغرافى، ورواتب وحوافز الأطباء.

وطالبت النائبة حنان حسنى يشار، ضرورة عمل نشرة باللغة العربية للعديد من الأدوية خاصة تلك المزمنة التى لا يتوفر لها نشرة باللغة العربية مما قد ينعكس على عدم الوقوف على الأعراض الجانبية وما قد ينتج عن تناول الادوية خاصة وإن كان هناك حساسية لأحد المكونات والمستحضرات الطبية .

وقالت يشار: "هناك 16 ألف نوع دواء معترف بهم، 7 آلاف الأكثر استخداما 100 نوع ليس بهم نشرة باللغة العربية وللأسف متعلقين بالأمراض المزمنة، ومن الضرورى أن يكون هناك نشرة باللغة العربية للوقوف على التفاصيل، خاصة وأن بعض الأطباء مبيسألوش المرضى عندك حساسية من إيه، مما يستوجب ضرورة إلزام شركات الأدوية بعمل نشره باللغة العربية".

وطالب النائب على العساس، تعظيم الاستفادة من الكوادر الطبية لدى الوزارة، قائلا:" على جميع القيادات النزول والعمل فى الشارع والتواصل مع المواطنين، وكيل وزارة الصحة فى دمياط لا يعلم شيء عن الصحة وعلى فكرة لما بطلب منه طلب مبيتأخرش عنه ولكن هناك كوادر كبيرة على مستوى كبيرة من الكفاءة يجب تعظيم الاستفادة منهم".

وقال النائب مجدى ملك:" لا يستطيع أحد إنكار الطفرة التى شاهدناها فى القطاع وفى ظل الإمكانيات المحدودة بشريا وماديا مطلوب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وهذا يمثل أمر هام، وتحفيز العاملين بالقطاع الصحى، اتخاذ مبادرة مع كافة المسئولين بوزارة الصحة لحل مشاكل الأطباء والدور المعنوى عليه عامل كبير، التكليف يمثل عبء كبير.

ومن جانبه، حذر النائب عبد الحميد الدمرداش، من الزيادة السكانية، قائلا:" الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب وسبب الكوارث، متسائلا عن الدور العلمى لمواجهة الزيادة السكانية، وسائل تنظيم الأسرة فى النجوع والقرى، وضرورة مشاركة المجلس فى الملف.

وقال النائب حسام المندوه الحسينى، أن الزيادة السكانية موضوع خطير يلتهم التنمية وللحد منها لابد من عقد مؤتمر لمناقشة المشكلة مثل المؤتمر الاقتصادى، والملف له شقين الوقاية منها ومواجهة الأعداد المتزايدة من السكان، وعلى وزارة الصحة أن تكون مستعدة بكامل طاقتها لمواجهة القضية.

قال النائب أحمد حجازى، عضو مجلس النواب، إن ملف تكليف الأطباء من الملفات الحيوية، متابعا:" اللى حضر العفريت يصرفه".

ومن جانبه، طالب النائب محمد العمارى، اكتمال منظومة التأمين الصحى بالأقصر وذلك من خلال وحدات الرعاية الصحية والانتهاء منها بالكامل.

ويرى النائب مكرم رضوان، أن وزارة الصحة ليست وحدها المعنية بقضية الصحة، ولكن وزارة التعليم العالى عليها دور فى هذا الصدد، مطالبا التنسيق بينهما لاكتمال الدور فى هذا الصدد وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطالب النائب عادل يونس حماد، إعادة النظر فى إجازات الأطقم الطبية، خاصة بعدما كان تم منعها نظرا لجائحة كورونا.