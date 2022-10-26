شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة للنواب: تكليف القيادة السياسية بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة عن خطة الوزارة لمواجهة نقص الأطباء، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى رفعت قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن مشكلة نقص الأطباء هى مشكلة عالمية، لافتا أنه يتم تكليف فى المتوسط سنويا نحو 10 آلاف طبيب، لكن فى ظل الاحتياج والنمو السكانى الذى يصل سنويا 2و2 مليون مواطن سنويا سنظل نعانى من مشكلة عجز فى عدد الأطباء كاشفا عن الإجرءات التى تم اتخاذها لتحفيز الأطباء على البقاء وعدم خروجهم من منظومة الصحة.

وأضاف وزير الصحة تم التوسع بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى فى عدد كليات الطب الحكومية ليصبح عددها 25 كلية طب حكومية و6 كليات أزهر وكلية قوات مسلحة و9 كليات خاصة و2 كية اهلية بالاضافة الى دخول كليات جديدة الخدمة بعد زيادة عددالجامعات الاهلية.

وتابع: "نتوقع أن يرتفع متوسط المكلفين من خريجى كليات الطب من 10 آلاف إلى 17او 18 الف بحلول عام 27"، لافتا الى ان هذا ياتى فى اطار زيادة اعداد من يلتحقون بكليات الطب حتى يكون هناك اعداد كافية

وأضاف: "لكن البعض قد يقول إن زيادة الأعداد لن تحل الشكلة وحدها فبدون أن يحصل الأطباء على الحوافز والمقابل المادى لن يبقوا بالكيان الإدارى للدولة، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بهذا الموضوع حيث تم تكليف الوزارة بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والطواقم الطبية سواء من خلال النظر فى العوائد المادية أو إصدار تشريعات خاصة بزيادة المكافاءات ومضاعفة الأجر الوظيفى والبدلات ونعمل على تعديل قانون 14 لزيادة حوافز الأطباء مقابل النوبتجيات".

وأشار وزير الصحة إلى أنه تم البدء فى فتح العيادات المسائية دون المساس بالمرضى المجانى فى الصباح وذلك من أجل تحفيز الأطباء على العمل بالعيادات المسائية لكى يستطيع الطبيب من خلالها الحصول على نسبة من العلاج الاقتصادى لتحسين دخله المجانى فى الصباح ونحفزهم على الإبقاء.

ولفت وزير الصحة إلى مد خدمة الأطباء فوق سن الستين للاستفادة من خبرة الأطباء مضيفا عملنا بروتوكولات بين المحافظات والجامعات فى نطاق المحافظة حتى يتم الاستفادة من الكوادر الطبية بالجامعات حتى يكون هناك تكامل فى المنظومة الصحية بالإضافة إلى تفعيل قانون المجلس الصحى المصرى والذى يتعلق بالتدريب العلمى للاطباء.

وأشار إلى التوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وأنه حسب تكليف الرئيس السيسى فخلال 10 سنوات قادمة نكون دخلنا فى كل المحافظات وهذه نقلة بشكل كبير فى المقابل المادى الذى يتلقاه الطبيب وحافز لعدم هجرة الطبيب.

وأكد وزير الصحة أن هناك كثير من الإجرءات العملية التى تتم على الأرض حتى نستطيع أن نعوض نقص الأطباء لافتا إلى نقص الأطباء هو تحدى كبير وهو تحدى عالمى لأن هناك عزوف عن دخول كليات الطب بسبب طول المدة والمخاطر التى يتعرض لها الطبيب مؤكدا أننا نحاول حل الموضوع بشكل متكامل.

جاء ذلك خلال تعقيب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالجلسة العامة لمجلس النواب على طلبات الإحاطة والاسئلة والمناقشة التى بلغت ما يقرب من مائة أداة رقابية اليوم.