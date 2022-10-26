شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الدولة حريصة على مواطنيها.. والإجراءات الحمائية تستهدف مواجهة التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن حزمة الإجراءات الحمائية التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، تؤكد أن الدولة حريصة على المواطنين وتسعى جاهدة لتحسين أحوال معيشتهم لافتا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور قرار مهم وجاء فى التوقيت المناسب خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى عانى منها العالم مؤخرا والتى أدت إلى ارتفاع الأسعار.

أضاف الجندى أن هذه الإجراءات تأتى تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتخفيف على المواطنين فى ظل تزايد معدلات التضخم عالميا، لافتا إلى أن العلاوة الاستثنائية ورفع الحد الأدنى للأجور ستكون لها أثر كبير فى توفير مظلة حماية اجتماعية تجاه الأزمة العالمية الأخيرة والتى أثرت سلبا بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن اليوم عن مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 هذه الحزمة منها رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، ودعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة، ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.