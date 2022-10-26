شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: فتحنا ملف المستشفيات الجارى العمل فيها منذ سنوات لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن جميع المستشفيات الجارى العمل بها منذ سنوات هذا الملف يحظى باهتمام ومتابعة دقيقة، متابعا:" نعترف أن هناك بعض المستشفيات جارى العمل بها منذ سنوات ولكن لن نصمت على ذلك وقمنا بالوقوف على أسباب استمرار العمل فى بعض المستشفيات لسنوات طويلة، وإن كان هناك بعض الحالات التى من الممكن أن يكون بها شبهة فساد يتم إحالة الأمر للجهات المختصة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لتوجيه نحو 98 أداة رقابية إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يعقبها رد الوزير على ما جاء بتلك المواجهة.

وتابع وزير الصحة:" هناك بعض الحالات التى تم تشكيل لجنة للوقوف على عمليات الإنشاء والتنفيذ ولماذا كل هذا التأخير فى بعضها، يعنى مسكتناش على هذا الأمر، والخريطة الصحية هى المحرك الأساسى خلال الفترة المقبلة لتحقيق إنجاز على الأرض، وذلك بشأن عمليات الإنشاء والإحلال والتجديد من خلال قاعدة بيانات وتكون الأولوية وفقا للاحتياجات وذلك بعد الإطلاع على البيانات والمعلومات المتوفرة لدينا فى هذا الشأن لتعظيم وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين".

وأشار الوزير إلى أنه سيتم شراء عدد من الأجهزة الطبية خلال الفترة المقبلة التى تستعمل فى معالجة الأمراض المزمنة وتم إطلاق 1353 قافلة طبية قامت بتوقيع الكشف على 1.7 مليون شخص بمختلف المحافظات، ونواصل القوافل الطبية خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع النواب بدوائرهم.