شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا يشيدون بقرارات دعم المواطن.. وتيسير مطر يوجه الشكر للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بقرارات الحكومة اليوم، والخاصة بإقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة 300 جنيه تشمل أصحاب المعاشات، ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه.

ووجه "مطر" الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن قرارات الحكومة اليوم جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتفاعل مع الشعب المصرى ونبض الشارع المصرى، من أجل التخفيف عنه فى الكثير من القرارات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تلزم نفسها بالأزمات العالمية ورفع الأسعار فى الدول الأوروبية وغيرها من الدول العربية، ونظرت إلى مصلحة المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة تتعامل برفق مع المواطن وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيىسي.

وتابع:" أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لافتا إلى أن هذا القرار خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة عن أن هناك موجه غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية.