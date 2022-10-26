شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش يطالب بإدراج إعوجاج العمود الفقرى ضمن بروتوكولات علاج وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإنشاء صندوق يتبع الصناديق السيادية للإنفاق على علاج أمراض الاطفال المستعصية والمكلفة فى العلاج كإعوجاج العمود الفقري وضمور العضلات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة من أعضاء مجلس النواب لوزير الصحة، بشأن حالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وآسرة العناية المركزة، وعن نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، وعن ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة.

وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، ضمور العضلات أزمة تواجه بعض الفئات ، و علاجها باهظ الثمن مما يستدعي تحرك يدعم الفئات التي تعاني من هذا المرض ، وسأل الوزير عن سبب عدم إدراج مرضى اعوجاج العمود الفقري ضمن بروتوكولات العلاج الرسمية للوزارة.