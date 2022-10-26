شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "إعلام النواب": قرارات الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى تحمى المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، بقرارات الحكومة الخاصة برفع الحد الأدني للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، مؤكدة أن هذه القرارات تعتبر حزمة من القرارات التى تحمي المواطن المصرى من أثار الأزمات التى يشهدها العالم.

واعتبرت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن قرارات الحكومة اليوم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، مشيدا فى الوقت ذاته بكلمة الرئيس السيسى خلال ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادى، قائلة:"جاءت كلمة الرئيس السيسى فى ختام المؤتمر الاقتصادى.. كاشفة وقوية عبرت عن الوضع الحالى للدولة المصرية بقوة وما تواجهه من تحديات جسام".

وتابعت:"حديث الرئيس عن دعم المواطن والعمل على عدم تحمله أعباء إضافية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تأكيد لاحساسه الدائم بنبض الشارع وامتداد لجهود الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى".

وقالت:"تكليف الرئيس للحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر على اعتبارها خارطة طريق للمستقبل يأتى انعاكساً لادراك الرئيس الكامل لما تواجهه الدوله المصرية من تحديات" مشيرة إلى أن قرارات الحكومة اليوم هى بمثابة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى".