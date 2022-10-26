شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: استقبلنا أكثر من 15 ألف طلب من النواب تم الرد على 13 ألفا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن منظومة الصحة تساعد بدور كبير فى علاج المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لافتا إلى أن هناك أكثر 540 مستشفى وأكثر من 5000 وحدة صحية و120 ألف طبيب إلا أنه أقل من نصف المفروض والمتبع عالميا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

أضاف عبد الغفار أن ما نمتلكه من مقدرات لتقديم الخدمات الصحية هو أقل من 50% من المتبع عالميا موضحا أن المبادرات الرئاسية والتوسع فى المستشفيات وتفعيل منظومة التأمين الصحى كلها جاءت كمجهودات مهمة تحتاج إلى موازنات كبيرة وتمت من خلال كوارد العمل داخل وزارة الصحة.

ولفت وزير الصحة إلى أن هناك هيكلة للاتصال السياسى بوزارة الصحة وتحديد موعد ثابت إسبوعيا للتعامل لافتا إلى أنه تم استقبال أكثر من 15 ألف طلب تم الرد على 13182 طلب منهم بنسبة 85% كما أننا حضرنا أكثر من 22 لجنة نوعية أما فيما يخص ما تم من خلال الزيارات الميدانية فى المحافظات فقمنا مؤخرا بحوالى 42 جولة فى 19 محافظة منها جولات مرتبة، وتم اتخاذ إجراءات كثيرة منها زيارات تمت فيها مرافقة مع أعضاء مجلس النواب.

أضاف وزير الصحة أنه مؤخرا تم تنفيذ 943 مشروعا بتكلفة 67 مليار جنيه، وهذا الكم فى جميع المحافظات فلا توجد محافظة فى مصر لا توجد فيها منشآت جديدة أو منشآت يتم تطويرها.