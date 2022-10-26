شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: نستهدف زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لـ80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، اهتمام الدولة بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة لأنها تؤثر بالسلب على عملية التنمية، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى رفعت قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى: "هناك اهتمام بقطاع السكان وتنظيم الأسرة، بعض النواب اتكلموا عن القضية السكانية، وأوضح أن مصر اشتغلت فى القضية السكانية من سنة 1965".

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أمس إنه تعاقبت على الدولة كثير من النظم ولكن كانت دائما المشكلة السكانية لا تلقى بالنجاحات المرجوة وهى مشكلة المشكلات والتغلب عليها يؤدى لحل كافة مشاكل المجتمع المصرى فيما يخص التنمية".

وقال عبد الغفار: "نزيد مليون نسمة كل 221 يوما أى كل 7 شهور و11 يوما، ونزيد 4 آلاف نسمة كل ساعة، والفترة اللى تكلمت معاكم فيها اليوم زاد عدد سكان مصر كتير، ولأول مرة ينخفض عدد المواليد إلى 2 مليون سنويا، وعندنا تقييم لكل المحافظات، وأفضل محافظة هى بورسعيد تتوافق مع المعدلات العالمية فى معدل الإنجاب 1.8، أما الصعيد فيه أعداد كبيرة جدا، ومعدلات الإنجاب له علاقة بالتعليم والعمل ومتوسط دخل الأسرة والبطالة ونتكلم أيضا عن الخصائص السكانية وليست فقط المشكلة السكانية، المشكلة فى التركيبة السكانية من يعول من كل مواطن مصرى، وعن تعديل التركيبة السكانية".

واستطرد وزير الصحة: "جبنا لجنة عليا من تنظيم الأسرة ومن حضروا الفترات التى تحسنت فيها معدلات الإنجاب فى مصر فى أواخر الثمانينات أو أوائل التسعينيات، لازم نستفيد مما سبق، وأهمية التباعد بين المواليد والزيادة فى استخدام وسائل تنظيم الأسرة التى تعدت 66 % فى 2021 ونستهدف أن تصل لـ80%، وتحسين الوظائف السكانية للأم والطفل، بحيث إن الأم تأخذ فترة لتصل إلى الصحة الكاملة، والطفل يلقى الرعاية الكاملة حتى لا يصاب بالأنيميا وغيرها، ولذلك قطاع تنظيم الأسرة وتفعيل الرائدات الريفيات هى من القضايا المهمة جدا".

وتحدث الوزير عن موضوع بطاقة الخدمات المتكاملة، وصعوبة الحصول عليها، وحددنا مواعيد لـ363 ألف مواطن للكشف عليهم وتسهيل الحصول على كارت الخدمات، ومساعدة المعاق أن يأخذ الخدمات بسرعة".