شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون وزير الصحة بسد عجز الأطباء والتمريض وتطوير بعض المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى رفعت قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، مطالبات من النواب بحل مشكلات عديدة فى منظومة الصحة من إنشاء وتطوير مستشفيات وسد عجز أطباء وتمريض وغيرها.

وطالب النائب حسين تاعب، بإنجاز مستشفى مدينة برج العرب، وتفعيل دور الوحدات الصحية خاصة أن مشروع حياة كريمة الذى أطلقه رئيس الجمهورية يستهدف تطوير الوحدات الصحية وتوفير الخدمة الصحية للمواطنين.

وأكدت النائبة شيرين القشاش، على ضرورة تفعيل وتطوير دور الوحدات الصحية، وحل إشكاليات لجان التكليف ومراعاة البعد الاجتماعي وتعديل شروط اللجان الحالية لأنها صعبة جدا، كما طالبت بالنظر إلى لجان الأورام فى التأمين الصحي.

وتحدث النائب محمد الصمودى، عن تدنى مستوى الخدمات الصحية فى مديريات الشئون الصحية والعجز الكبير فى الأطباء خاصة فى أطباء التخدير، وطالب بتوفير مستلزمات عيادات الأسنان.

وقال النائب صفوت النجار: "لا ننكر دور وزارة الصحة وهيئاتها فى مجابهة التحديات التى تمر بها، مستشفى عين شمس أين تقع فى خريطة وزارة الصحة، المستشفى تخلو من جهاز رنين واحد رغم أنها تخدم حوالي 3 ملايين مواطن، كما يوجد عجز فى الممرضات".

وفى كلمته، قال النائب عمر وطني: "كل المحافظات والدوائر تتحدث عن مشكلات نقص أطباء ومستلزمات، لكن فى دائرة الشرابية والزاوية الحمراء الخدمة الصحية فيها منعدمة، والمراكز الصحية فيها منعدمة، بنتكلم عن الرفق بالحيوان ونريد أيضا الرفق بالإنسان".

بدوره، قال النائب بلال النحال: "فى مركز المحمودية، أين حق المواطن الغلبان، عشر أيام مش عارف أدخل مواطن عناية مركزة ولا حضانة، المواطن لما يلجأ لنائب الشعب ماذا يفعل، مش عارفين نوفر جهاز أشعة مقطعية".

وقال النائب رياض عبد الستار: "لولا مبادرات الرئيس السيسي للنهوض بالصحة لقولنا إنا لله وإنا إليه راجعون فى أداء وزارة الصحة، ما هو دور وزارة الصحة فى محاظة المنيا، الوحدات الصحية لا طبيب ولا أمصال، لا يوجد خدمة صحية تقدم للمواطن فى مركز ملوى بالمنيا، نطالب بدعم مستشفى ملوى التخصصى بأجهزة الغسيل الكلوي، مرضى الغسيل الكلوي بيقعدوا شهرين وأكثر فى قوائم الانتظار".

وطالب النائب إيهاب عبد العظيم يحل مشكلات المنظومة الصحية فى مدينة بنى مزار وقراها، من تعثر الأعمال فى مستشفى بنى مزار، المركز بدون مستشفى من 7 سنوات، الأرض تم تخصيصها منذ عام ولا يوجد حتى الآن، كما طالب بإدراج المنيا فى التأمين الصحي الشامل.

وأكد النائب محمد نجيب خالد على ضرورة سد العجز فى أطباء التخدير، وتوفير أجهزة طبية وحضانات وأجهزة تنفس صناعي وأطباء تخدير فى مستشفى الجمالية، وكذلك مستشفى الكردى تحتاج إلى مستشفى كامل من أطباء وتمريض ومباني وأجهزة، ودعم المستشفيات المركزية.

وقال النائب ناصر عطية: "مستشفى سفاجا لا يوجد فيها رنين مغناطيسي، ونريد بنك دم إقليمى يخدم سفاجا وحلايب وشلاتين، وهناك وحدات صحية من سنة 1960 متهالكة وتحتاج إحلال وتجديد".

وطالب النائب يونس عبد الرازق، بحل مشكلات نقص أسرة العناية المركزة فى كفر الشيخ، وقال إن هناك مستشفيات فى كفر الشيخ يتم إنشائها أو تطويرها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها، ومنها مستشفى الحامول وغيرها، وطالب بحل مشكلات قوائم الانتظار.

وفى كلمته، قال النائب على بدر: رغم كل الأزمات لكن نشكر وزارة الصحة على إنحجاز مستشفى إهناسيا التخصصى، ونحتاج جهزة قسطرة وكل المحافظة تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء مستشفى إهناسيا التخصصي"، وطالب بتجهيز مستشفيات مثل ببا وغيرها، متابعا: "ننتظر إنجازات أكبر فى قطاع الصحة".