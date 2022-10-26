شكرا لقرائتكم خبر عن السادات الديمقراطى يشيد بالعلاوة الاستثنائية: دعم حقيقى من الرئيس السيسي للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب السادات الديمقراطي بحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن القرارات التي اتخذت اليوم من رفع الحد الأدني للأجور وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء تعتبر تنفيذا حقيقيا لتوجيهات الرئيس السيسى.

واعتبر "السادات" أن قرارات الحكومة اليوم هي بمثابة دعم حقيقي من الرئيس السيسي للمواطنين عامة، مضيفا: "تظل الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسيى حريصة على حماية المواطن من أى ارتباك مع الأزمات العالمية، إذ قامت بتوفير السلع والاستمرار فى المشروعات القومية والبنية التحتية وتحقيق حياة كريمة للمواطن.. بجانب المبادرات الرئاسية التى تتم بجانب التركيز على هذه الخدمات حتى وإن كان هذا واجب ولكن هناك أسباب تمنع تنفيذها وعلى الرغم من هذا لم تتبنى الدولة هذا المنهج وحاولت بشتى الطرق تخفيفها عن كاهل المواطن".