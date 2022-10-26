شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة للنواب: الرئيس السيسى وجه بمبادرة لدعم الصحة النفسية ولها أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن دعم منظومة الصحة النفسية على رأس أولويات الوزارة الفترة القادمة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وقال الوزير، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، إنه يتم العمل على إدخال مستشفيات الصحة النفسية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد، متابعا: "الصحة هى صحة جسمانية والصحة النفسية والصحة المجتمعية، وهم عماد منظومة الصحة فى أى مكان فى العالم، وقطاع الصحة النفسية على رأس أولوياتنا الفترة القادمة، ونعمل على تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بشأن مبادرة رئاسية للصحة النفسية فى مصر".

ولفت الوزير إلى أن هناك مفهوما خاطئا فى المجتمع عن الصحة النفسية بأنها وصمة، متابعا: "نريد تغيير مفهومها عند المجتمع، الصحة النفسية.. العنف يؤدى للإدمان والتحرش وغيرها، لذلك الاهتمام بدعم الصحة النفسية من الأمور الهامة جدا، ومنظومة الصحة النفسية على رأس أولويات وزارة الصحة لأنها لا تقل أهمية عن الصحة العضوية".