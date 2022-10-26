شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: صدور قرارات تكليف لـ10452 طبيبا مؤخرا منهم 6100 من الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أنه فى الفترة الأخيرة تم تكليف 10452 طبيبا منهم 4352 من الذكور و6100 من الإناث بمعنى أن نسبة الإناث حوالى 60%، وتم توزيع 5253 طبيبا خارج محافظاتهم وتقدم للتظلمات 2816 تم قبول منهم 2512 طلبا بمعنى أن 89% من التظلمات تم قبولها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

أضاف وزير الصحة أنه فيما يخص المكلفين من التمريض فتم تكليف 7300 ممرض منهم 2408 ذكور ، و4892 إناث بنسبة 70% منهم 3424 فى محافظاتهم و3377 فى غير محافظاتهم وقبلنا 2069 للتظلمات المقدمة فى هذا الصدد أى أننا حققنا رغبات 71% منهم.