ارتفع 4 قروش في يومين.. سعر الدولار في البنوك بنهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في 9 بنوك قرشين مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات اليوم، فيما استقر السعر في بنك كريدي أجريكول.
وكان سعر ادلوار ارتفع في 9 بنوك قرشين خلال تعاملات أمس الثلاثاء
ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم مع مقارنتها بنهاية التعاملات.
أسعار الدولار اليوم
لبنك الأهلي المصري: 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 19.70 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 19.69 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 19.69 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك العربي الأفريقي: 19.67 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 19.67 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 19.66 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.72 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 19.63 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
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