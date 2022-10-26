ارتفع 4 قروش في يومين.. سعر الدولار في البنوك بنهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في 9 بنوك قرشين مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات اليوم، فيما استقر السعر في بنك كريدي أجريكول.

وكان سعر ادلوار ارتفع في 9 بنوك قرشين خلال تعاملات أمس الثلاثاء

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم مع مقارنتها بنهاية التعاملات.

أسعار الدولار اليوم

لبنك الأهلي المصري: 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 19.70 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 19.69 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.69 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.67 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 19.67 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.66 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.72 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 19.63 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

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