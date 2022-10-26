التجاري الدولي يشارك في المؤتمر العالمي الثالث لرفع الوعي بالنمط الغذائي المتوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

شارك البنك التجاري الدولي "CIB" في المؤتمر العالمي الثالث لرفع الوعي بالنمط الغذائي المتوسطي، الذي تم عقده في مدينة باري بإيطاليا خلال الأيام الماضية.

وبحسب بيان من البنك التجاري الدولي، عقد المؤتمر تحت رعاية الوزارات التالية: وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التحول البيئي، ووزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابات.

ووفقا للبيان، ناقشت الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي (CIB) خلال المؤتمر دور التمويل المستدام الحيوي في تعزيز النظم الغذائية المستدامة، مؤكدة على ضرورة تطوير نماذج مالية جديدة بهدف إقراض صغار المزارعين بما يسرّع عجلة الإنتاج المستدام، وبالتالي الغذاء المستدام.

وأوضح البنك أن هذه النماذج تجذب استثمارات ضخمة على مستوى السوق العالمي، الأمر الذي قد يحقق الاكتفاء الغذائي لأغلبية سكان العالم.