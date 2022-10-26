ضبط مسجل خطر بحوزته 41 تذكرة شابو و19 قطعة حشيش في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي :

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، مسجل خطر بحوزته كمية من الشابو والحشيش وسلاح ناري خلال حملة أمنية لملاحقة تجار ومروجي المخدرات بقنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوة أمنية برئاسة المقدم محمود حمد الله، رئيس مباحث قسم قنا، من ضبط رشيدي. ج. ر، 46 عاما، وشهرته الأسطورة، مسجل خطر مخدرات، بحوزته 41 تذكرة شابو مخدر، و19 قطعة حشيش، وسلاح ناري، ومبلغ مالي.

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.