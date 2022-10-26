الصناعات الهندسية تتفق مع الوكالة الألمانية لتدريب 45 شركة على التصدير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

اتفقت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الهندسية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz"، على اختيار 45 شركة لتدريبها على رفع كفاءة جودة منتجاتها وتقديم الخدمات التسويقية لها للتصدير، بحسب بيان من الغرفة اليوم الأربعاء.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاتفاق يهدف إلى تقديم استشارات فنية وبرامج تدريب لشركات الصناعات الهندسية بقطاعاتها المختلفة ومساعدتها في التصدير والتسويق لمنتجاتها.

وعقدت الوكالة الألمانية للتنمية ندوة بعنوان مشروع ازدهار بقاعة جرين بلازا بسموحة بالإسكندرية بمشاركة مجتمع رجال الأعمال بالإسكندرية وممثلي القطاع الصناعي، شارك فيه المهندس محمد البودي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وكامل حجازي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

وقال المهندس محمد البودي إنه تم الاتفاق خلال ندوة إزدهار على تدريب ٢٥ شركة بمحافظة الاسكندرية صغيرة ومتوسطة من أعضاء غرفة الصناعات الهندسية كمرحلة أولى.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ جولات داخل عدد من المصانع للتعرف على احتياجاتهم بهدف تقديم الخدمات لهم وتم الاستعانة بخبراء متخصصين في مجالات التسويق والتدريب والجودة لمساعدة هذه المصانع في رفع كفاءة العمالة البشرية وكذلك جودة منتجات هذه المصانع وذلك من خلال الوكالة الالمانية للتنمية giz .

وأضاف المستشار عبد الصادق أحمد مستشار غرفة الصناعات الهندسية، أنه تم الاتفاق مع الوكالة الألمانية على أن يكون تدريب الشركات على مرحلتين على أن تشمل المرحلة الأولى 25 شركة في مدن الإسكندرية، ثم المرحلة الثانية التي تشمل 20 شركة في مناطق صناعية أخرى.