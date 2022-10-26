انت الان تتابع خبر الكرملين يكشف سبب عدم تهنئة بوتين لـ سوناك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "بريطانيا جزء من دول تصنف في فئة غير صديقة بالتالي لم يتم تقديم التهاني". ولندن هي إحدى أبرز داعمي أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وكانت روسيا قد قالت أمس الثلاثاء إنها "لا ترى سببا لتوقع حدوث تحسن في العلاقات مع بريطانيا في عهد رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "في الوقت الحالي لا نرى ما يدعو للأمل في حدوث أي تغييرات إيجابية في المستقبل المنظور".

وأضاف "لا تزال روسيا منفتحة ومستعدة لمناقشة أصعب القضايا على طاولة المفاوضات. لكن ليس على حساب مصالحنا".

وأصبح سوناك أصغر رئيس وزراء لبريطانيا منذ قرنين بعدما خلف ليز تراس في المنصب الثلاثاء.

وتعد بريطانيا واحدة من أكثر دول الغرب الداعمة لكييف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في 24 شباط. وسوناك هو ثالث رئيس وزراء لبريطانيا منذ ذلك الحين.

