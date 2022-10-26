شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية تطالب بتشكيل لجان عاجلة لبحث مطالب المستوصفات ومستشفيات الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة هيام الطباخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سؤالا لوزير الصحة د. خالد عبد الغفار، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وقالت لا أزايد على دور القطاع الصحى طوال السنوات الثلاث الماضية الذى عمل بكفاءة بإمكانيات ضئيلة".

وسألت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الوزير مجموعة من الأسئلة قائلة: "هل الوزير وفريق عمل الوزارة لديهم حصر بالمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية والمشكلات التى تواجههم باعتبارهم ملجأ الغلابة، هل الوزير عنده علم بكل الأجهزة المطلوب تواجدها فى هذه المستشفيات؟ هل توجد خطة لدعم المستوصفات على مستوى الجمهورية؟".

وسألت النائبة هيام الطباخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالى"ماذا عن خطة دعم المستوصفات؟"، وطالبت بتشكيل لجان عاجلة لبحث وضع هذه المستوصفات التى أصبحت ملجأ الغلابة".