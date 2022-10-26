شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تنسيقية شباب الأحزاب لوزير الصحة: نعانى من عدم توفير أسرة بالرعاية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سؤالا لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وقال خلال الجلسة العامة: "نواجه معاناة بسبب عدم توفير أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال في بعض المستشفيات والمراكز.

وأَضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الجلسة العامة: "رقم طوارئ الصحة يأخذ البيانات ولا يتواصل مع المريض أو الأهالي بعد ذلك، واستطرد قائلا: "أطالب وزير الصحة أن يجرى تجربة ويتصل بالخط الساخن، ويشوف هل سيتم الرد على طلبه أم لا".

وتابع النائب محمد عبد العزيز خلال الجلسة العامة: "فى مستشفى بهتيم للتأمين الصحى يحضر المرضى من 6 صباحا في طابور وتكتفي المستشفى بالكشف عن 50 اسم فقط على أن يحضر باقى المواطنين فى وقت لاحق، واختتم سؤاله قائلا: "نواجه معاناة فى المراكز الطبية التى تصدر شهادات ميلاد ووفاة أين الخدمات الأخرى؟".