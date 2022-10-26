اخبار العالم

نائب تنسيقية شباب الأحزاب لوزير الصحة: نعانى من عدم توفير أسرة بالرعاية المركزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تنسيقية شباب الأحزاب لوزير الصحة: نعانى من عدم توفير أسرة بالرعاية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سؤالا لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وقال خلال الجلسة العامة: "نواجه معاناة بسبب عدم توفير أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال في بعض المستشفيات والمراكز.

 

وأَضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الجلسة العامة: "رقم طوارئ الصحة يأخذ البيانات ولا يتواصل مع المريض أو الأهالي بعد ذلك، واستطرد قائلا: "أطالب وزير الصحة أن يجرى تجربة ويتصل بالخط الساخن، ويشوف هل سيتم الرد على طلبه أم لا".

 

وتابع النائب محمد عبد العزيز خلال الجلسة العامة: "فى مستشفى بهتيم للتأمين الصحى يحضر المرضى من 6 صباحا في طابور وتكتفي المستشفى بالكشف عن 50 اسم فقط على أن يحضر باقى المواطنين فى وقت لاحق، واختتم سؤاله قائلا: "نواجه معاناة فى المراكز الطبية التى تصدر شهادات ميلاد ووفاة أين الخدمات الأخرى؟".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا