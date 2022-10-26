شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية تطالب بتفعيل مقترحها بشأن ربط بيانات المستشفيات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنها تقدمت باقتراح برغبة فى دور الانعقاد السابق بشأن ربط بيانات المستشفيات المصرية وحينها وافق عليه مجلس النواب والمقترح تحدث بصفة خاصة عن الحوكمة التى نحتاجها جميعا فى هذا القطاع على أن نقدم للمواطن خدمة جيدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

أضافت العادلى، أن التطبيق الخاص بالمقترح سيكون عليه الخرائط والبيانات اللازمة كما سيعمل على حوكمة البيانات فى قطاع الصحة فى مصر وبالتالى نستطيع تقديم خدمة أفضل للمواطنين وحينها لا نسمح للمسئولين بالتلاعب بالمواطنين مطالبة بتفعيل الاقتراح المقدم منها لربط بيانات المستشفيات.