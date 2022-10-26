شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية أميرة صابر: وزارة الصحة غائبة عن حوكمة القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه فى معظم دول العالم يتم الإنفاق على القطاع الحكومى بنسبة 75% والقطاع الخاص 25% فيما يتعلق بقطاع الصحة، لافتا إلى أن المواطن الذى ينتمى للطبقة المتوسطة فى مصر أصبح مجبرا للتعامل مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بحضور وزير الصحة.

أضافت صابر أن وزارة الصحة غائبة عن التسعير وكذلك غائبة عن جودة الخدمات كما أنها غائبة تماما عن حوكمة القطاع الخاص.