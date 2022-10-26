شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يطالب وزير الصحة بعمل زيارات مفاجئة للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب،وزير الصحة بعمل زيارات مفاجئة لمدينة منشية القناطر لافتا إلى أنه بالرغم من أن الرئيس السيسى أطلق مبادرة 100 مليون صحة إلا أن منشية القناطر بلا أطباء وبلا صحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بحضور وزير الصحة.

أضاف رمزى أن هناك أزمة كبيرة تتعلق بعجز الأطباء فى مدينة منشية القناطر والوحدات الصحية بلا أطباء كما أن مستشفى منشية القناطر المركزى لا يوجد به جهاز أشعة مقطعية حتى الآن.