شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تناقش قضايا التعليم والوعى في إطار الحوار الوطني بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية تحت عنوان "قضايا الحوار الوطني"، بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

والتقت "كليب" مع أعضاء هيئة التدريس ومئات الطلاب بمعهد العلوم الإدارية بجناكليس بأبو المطامير، للاستماع إلى آراء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم في إطار قضايا الحوار الوطني.

وتطرقت الجلسة، لعدد من الموضوعات، منها فلسفة الحوار الوطني ومحاوره وأهدافه وأهمية مشاركة الجميع في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأكد نائبا التنسيقية رشا كليب ومحمد عبد العزيز، أن قضايا التعليم تستحوذ على اهتمامات القيادة السياسية والحوار الوطني.

ودارت المناقشات حول التحديات التي تواجه التعليم الفني وسبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب، وكذلك مشكلات الطرق والمواصلات، فضلًا عن مطالبتهم بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

كما طالب الحضور بضرورة تكثيف الحملات التوعوية للشباب بكل القضايا وتفعيل دور الإعلام في هذا الجانب.

وثمن الحضور، حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التفاعل مع المواطنين بكافة أطيافهم وإشراكهم في قضايا الحوار الوطني، كما طالبوا بالمزيد من الجلسات الحوارية حول قضايا الحوار الوطني.

ورحب الدكتور علي محمود أبو زيد، رئيس مجلس الإدارة، بنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيدا بالجلسة النقاشية ووصفها بالتنويرية، وأن الطلاب في أمس الحاجة لتكرار مثل هذه اللقاءات.

وصرح نائبا التنسيقية، أن الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي، الذي تقوم به التنسيقية منذ عام 2018 بمشاركة مختلف الأيديولوجيات والتوجهات والآراء السياسية المتنوعة، مما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الإنجازات الكبيرة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.