انت الان تتابع خبر استنجد بالمحكمة.. سعودي يشكو "زوجته السليطة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وطلب الزوج في شكواه بمعاقبة زوجته بالسجن والغرامة، كما عبَّر عن رغبته في الانفصال عنها، مبررًا ذلك برغبته في "تلقينها درسًا".

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإن "إحدى المحاكم الجزائية في المنطقة الغربية تلقت شكوى غريبة من قبل زوج يطلب فيها معاقبة زوجته لتسببها بأذى نفسي له، نتيجة خلقها المشاكل المستمرة معه، والتلفظ عليه وشتمه باستمرار حتى أصبح يبيت خارج المنزل".



وقال الزوج في شكواه إن "زوجته "قوية الشخصية" ولا يقوى على مجادلتها"، مبينًا أن "زوجته اشترطت أخيرًا عليه بمبلغ 250 ألف ريال (67,500 دولار)؛ ما دفعه لتقديم شكوى لعجزه عن تطليقها".

وتمكنت محكمة الصلح من إقناع الزوجة بـ"تحسين سلوكها" مع زوجها، إذ أبلغها القاضي أنه "وفقًا للتسجيلات والتقارير والرسائل التي قدمها الزوج، وأثبتت تعنيفها له، قد يصبح الأمر ضدها، وقد يحكم عليها إما بالغرامة وإما بالسجن".

