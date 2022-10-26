انت الان تتابع خبر نائب يشبه قادة العراق ببرشلونة: يريدون حل الأزمات بالاعتماد على غيرهم! والان مع التفاصيل





وتابع، "كلاهما في النهاية سيخيب امله لان الاعتماد على الاخرين دون العمل الجاد مصيره في النهاية الفشل".



وتأتي تغريدة شنكالي، تزامناً مع مباراة برشلونة الليلة امام بايرن ميونخ الألماني في دوري ابطال أوروبا، في مباراة لا يكفها الفوز للتأهل، دون تحقيق نادي فيكتوريا بلزن التشيكي الفوز على انتر ميلان الإيطالي أو على الأقل التعادل. بغداد - ياسين صفوان - وقال شنكالي في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، " برشلونة وجمهوره يريدون التأهل الى دور الـ16 بأقدام فكتوريا بلزن، حالهم حال قادة العراق يعتمدون على الازمات لبقاء أسعار النفط مرتفعة ليضمنوا قدرتهم على دفع الرواتب".وتابع، "كلاهما في النهاية سيخيب امله لان الاعتماد على الاخرين دون العمل الجاد مصيره في النهاية الفشل".وتأتي تغريدة شنكالي، تزامناً مع مباراة برشلونة الليلة امام بايرن ميونخ الألماني في دوري ابطال أوروبا، في مباراة لا يكفها الفوز للتأهل، دون تحقيق نادي فيكتوريا بلزن التشيكي الفوز على انتر ميلان الإيطالي أو على الأقل التعادل. ويعول برشلونة على النادي التشيكي في تحقيق نتيجة إيجابية امام الانتر، لإحياء آماله في التأهل بحال الفوز على بايرن ميونخ الألماني.