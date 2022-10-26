انت الان تتابع خبر بعد ضربه بـ"عصا" على عينه.. والد التلميذ المعنف يروي للسومرية تفاصيل الحادثة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال والد التلميذ لـ الخليج 365، ان "أحد المعلمين قام بضرب أبني على منطقة الرأس والعينين "بالعصا" بشكل عنيف مأ أدى الى أضرار جسمية في منطقة العين دون معرفة دوافع وأسباب الاعتداء".

وأضاف، ان "أبنه يمر بحالة نفسية "صعبة" بعد الاعتداء عليه وأيضا تعرض لوعكة صحية أدت الى ارتفاع درجة حرارته"، مشيرا الى ان " أبنه يرقد في الفراش الان".



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر تعرض أحد الطلبة في مدرسة الحميد الواقعة في منطقة اليوسفية غربي العاصمة بغداد الى اعتداء عنيف من قبل أحد الكوادر التدريسية ما تسبب بأضرار في أحد عينيه.