انت الان تتابع خبر الاعرجي يبحث مع وزير الخارجية انهاء ملف مخيم الهول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية فؤاد حسين، ملف إنهاء مخيم الهول السوري.

