انت الان تتابع خبر الاعرجي يبحث مع وزير الخارجية انهاء ملف مخيم الهول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات
بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية فؤاد حسين، ملف إنهاء مخيم الهول السوري.
وقال الاعرجي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "بحثنا مع وزير الخارجية فؤاد حسين ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وأكدنا موقف العراق الثابت بضرورة إنهاء مخيم الهول السوري، تعزيزاً للأمن والسلم الدوليين".
— قاسم الاعرجي (@qassimalaraji)
بحثنا مع وزير الخارجية د.فؤاد حسين، ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وأكدنا موقف العراق الثابت بضرورة إنهاء مخيم الهول السوري، تعزيزاً للأمن والسلم الدوليين . pic.twitter.com/R0wYHtuTaY— قاسم الاعرجي (@qassimalaraji) October 26, 2022