شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل عن صناعة السياحة وهيكلة الطيران المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، ورشة عمل عن صناعة السياحة وهيكلة الطيران المدنى، وذلك فى إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التى تهم الشارع المصرى، فى ظل الحوار الوطنى.

تتناول الورشة عدة محاور من بينها التحديات التى تواجه السياحة فى مصر، ودور التحول الرقمى فى تعزيز القدرات السياحية المصرية، والثقافة العامة وتأثيرها على السائح، فضلا عن هيكلة الطيران المدنى، وفرص وتحديات التأثير الاستراتيجى والاقتصادى للطيران المدنى المصرى، بالإضافة إلى محور الطيران العارض ودور القطاع الخاص، والطيران منخفض التكاليف ودوره في تنشيط السياحة، وإعادة هيكلة مصر للطيران بين الاستشاري الأجنبي والتنظيم والإدارة، وذلك بحضور عدد من المتخصصين في ذلك الملف بالإضافة إلى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من النواب بغرفتي مجلسى النواب والشيوخ.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطنى.