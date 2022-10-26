شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بتوحيد جهة الرقابة على المستشفيات وحل مشكلات مرضى الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بحل المشكلات المتعلقة بمرضى الأورام، وتوحيد جهة الرقابة على المستشفيات سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.

وقالت النائبة إيناس عبد الحليم، إن هناك 14 مركز أورام تابعة لوزارة الصحة، والوزارة من الوزارات القليلة فى العالم التى تقدم خدمة جيدة فى الأورام، ولكن المشكلة فى برتوكولات العلاج، مقترحة أن تشكل لجنة قومية لعلاج الأورام، لتكون هناك لجنة واحدة، كما طالبت بحل مشكلة نقص أجهزة الإشعاع.

وتحدثت النائبة سهير عبد الحميد، عن مشكلة عجز الأطباء، ونقص الأدوية والمستلزمات فى مختلف المستشفيات، مطالبة بمعرفة خطة الوزارة لسد العجز، وتابعت: بالنسبة لقرار التكليف وفقا للاحتياج بعد 2025 ..حاليا الأطباء تهاجر للخارج ونحن فى أمس الحاجة للأطباء فى ظل العجز.

وقال النائب عبد الله على مبروك: "3 مستشفيات فى 3 مراكز فى بنى سويف واحدة منهم فقط تقدم الخدمة، وهناك مسشتفيات خرجت من الخدمة، ومستشفيات نراها فقط فى الخطة الاستثمارية والموازنة ولم تنفذ، أين التخطيط وبناء على إيه يتم إدراج هذه المستشفيات".

وقال النائب ضياء الدين داوود: "لا يجب أن تكون المستشفيات الجامعية بمعزل عن وزارة الصحة، تتعدد الولايات وتتوحد الرقابة على هذه المستشفيات".

وفى كلمته، قال النائب أحمد حسين جودة: "هناك أماكن وزير الصحة زارها فى أسيوط وأماكن أخرى لم يزرها، على أى أساس تروح مكان ومكان لا، هناك مريضة قعدت 6 ساعات بالأمس عشان تعمل غسيل كلوي، الرئيس حملكم المسئولية لازم تراعوا ضميركم وتتقوا الله فى المرضى".

وذكر النائب أحمد فرغلى، فى طلبه الذى استعرضه خلال الجلسة، انتشار مواد مثل الشابو وغيره، تسبب سلوك عدواني، معظم الجرائم حاليا مرتبطة بتعاطي هذه المواد المخدرة، وزارة الصحة ليس لديها مستشفيات لعلاج الحالات دى، محافظة بورسعيد فها 6 سراير فقط لعلاج الإدمان، وهناك مصحات تحت بير السلم تزود المدمن إدمان ولا تعالجه، انتشار هذه المواد يتسبب فى زيادة الإدمان وتدير المجتمع".

وأشار النائب محمد عبد الرحمن راضى، إلى ضرورة حل الإشكاليات فى منظومة التأمين الصحي، لخدمة المرضى، متسائلا: من المسئول عن التأمين الصحى فى العباسية".

وتحدث النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، عن ضرورة الموافقة على إنشاء مستشفى بشبيش المركزى، لتقسيم الخدمات فى مركز المحلة.