شكرا لقرائتكم خبر عن نواب مطالبين بحل أزمة عجز الأطباء: تكاليف المستشفيات الخاصة مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود الشامى، أن هناك مشكلة تتعلق بالكوادر الطبية فى مصر، حيث قدم حوالى 12 ألف من العاملين بالأطقم الطبية استقالتهم خلال السنوات الأخيرة، مطالبا بضرورة حل الأزمة والتعاطى معها خلال الفترة المقبلة.

كما طالبت النائبة عزة حسين بتعديل قانون 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان وحل أزمة الكادر الطبى فى مصر.

وقال النائب محمد حسين الحمام، أن الوحدات الصحية هى خط الدفاع الأول فى مصر، وهناك عجز فى الأطباء بداخلها، ويجب حل أزمة الوحدة الصحية بالمنتزه فى الإسكندرية، لافتا إلى أن هناك وحدة صحية مغلقة منذ 2019 وهى تخدم 240 ألف نسمة.

بدوره، أكد النائب إمام منصور، أن مستشفى فاقوس للحميات مبنى قائم منذ 10 سنوات، ولم يتم تجهيزه حتى الآن، مطالبا بسرعة التدخل وحل الأزمة.

وقال النائب محمد مصطفى كمال، أن التعليم والصحة فى مصر حدث ولا حرج، وهناك مشاكل كبيرة تتعلق بهذين القطاعين، فعلى سبيل المثال لا يوجد فى ملوى سوى مستشفى واحد ويخدم مليون و800 ألف مواطن ونحتاج لانشاء مستشفى جديدة.

وذكر النائب سامح حبيب أن مستشفى الصدر فى بسيون جاهزة بالكامل وتنتظر فقط أمر التشغيل وحتى الآن لم يصدر قرار من وزارة الصحة بتشغيلها كما أشار إلى أن هناك أزمة فى علاج حالات الحروق بمركز بسيون ويتم نقل الحالات من مستشفى إلى أخرى دون أن تحصل على العلاج.

كما طالب النائب سيد حنفى بضرورة الاهتمام بمرضى السرطان وتوفير الرعاية الخاصة بهم كما أشار إلى أن المستشفيات الخاصة فى مصر أصبحت بأسعار مرتفعة للغاية وهناك شركات تستحوذ عليها ويجب أن تكون هناك وقفة من وزارة الصحة.

وطالب النائب عبد المنعم إمام بحل أزمة مستشفى الصدر بالمحلة مؤكدا أنها بنيت فى عام 1948 فى عهد الملك فاروق وتم تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لترميمها وهناك ضغط من وزارة الصحة على المستشفى متابعا: المواطن يأن بسبب ملف الصحة فى مصر".