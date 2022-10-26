شكرا لقرائتكم خبر عن حل أزمة عجز الأطباء.. أبرز مطالب النواب من وزير الصحة بالجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن العديد من قرى محافظة بنى سويف تعانى من عجز الأطباء فى الوحدات الصحية، فى الوقت الذى يتواجد فيه الأطقم الطبية لكن الأطباء غير متواجدين بالمنظومة، متابعا: "أحيانا بييجى الطبيب مرة فى الأسبوع، وهناك بعض الأطباء يكونوا مشرفين على أكثر من وحدة صحية، وهناك بعض الوحدات التى انتهت بها مدة صلاحية الأدوية نتيجة عدم صرفها لعدم وجود أطباء"، مطالبا الوقوف على أزمة تكليف الأطباء، متابعا:" معظم الطلبات المقدمة تقابل بالرفض".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لتوجيه نحو 98 أداة رقابية إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يعقبها رد الوزير على ما جاء بتلك المواجهة.

وطالب النائب حاتم عبد العزيز رفع كفاءة الوحدات الصحية، متابعا: "العديد من الوحدات الصحية بها عجز صارخ فى المهمات والأجهزة وأدنى أوجه الرعاية المقدمة للمواطنين، وهناك بعض الوحدات التى حصلت على وعود بشأن تجهيزها ولكن دون جدوى، وهناك بعض المستشفيات لا تعمل منذ 15 عاما".

وطالب النائب هانى خضر، زيادة الاعتمادات والمخصصات المالية لوزارة الصحة حتى يتسنى لها الوفاء بالوعود الخاصة بالتطوير والإحلال والتجديد، مطالبا انشاء مستشفى اطفال فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وإعادة النظر فى منظومة التأمين الصحى بالمنوفية.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن مستشفى العامرية من أكبر المستشفيات ولكن تعانى من عجز فى أسرة الرعاية المركزة، وفى حاجة لـ4 أجهزة تنفس صناعى، خاصة وأن المستشفى تخدم 2 مليون نسمة، إضافة إلى أن هناك مستشفى حاصلة على جميع الموافقات من 2017 وتم إدراج الاعتمادات مرتين ولكنها سحبت، مطالبا إعادة النظر فى هذا الأمر بشكل جذرى.

وطالبت النائبة سناء السعيد، حل أزمة عجز الأطباء بمستشفى ساحل سليم بمحافظة أسيوط، متابعة:" تم تصعيد الأمر أكثر من مرة ولكن دون جدوى".

وقال النائب على البدرى، إن مستشفى إدفو تعانى كثيرا نتيجة عدم اكتمال المستشفى والعمل بالطاقة العامة لها، مشددا على ضرورة البت على وجه السرعة فى دخول المستشفى للخدمة.

وطالب النائب أحمد حمدى خطاب، توفير المخدر الموضعي للأسنان، متابعا:" الوزارة أعلنت عن توفيره ولكن فى نقابة أطباء الأسنان فى البحيرة لم يصلها شئ، سعر العلبة وصلت 1500 جنيه، مما يمثل عبء على المواطنين، مشددا على ضرورة حل مشكلة عجز أطباء بالمحافظة".

وقال النائب عيد حماد، إن مستشفى حميات حلوان منذ أن تم إخلاؤه فى عام 2018 لم يعد للخدمة مرة أخرى حتى الىن، مطالب الوقوف على الأسباب لعودة المستشفى للعمل.

وانتقد النائب لطفى شحاتة، عدم موافقة منظومة التأمين على إجراء بعض العمليات خاصة للاطفال بحجة انها خارج البروتوكول، مطالبا إعادة النظر فى هذه المنظومة لخدمة الأطفال.

وقال النائب مجدى الأمير، إن مبنى مستشفى الحميات بالمنزلة تم إغلاقه منذ سنوات دون أسباب مما انعكس على الخدمة، إضافة ل=عجز الأطباء، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه النائب إٌبراهيم عويس، الشكر للشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، لإنشاء مستشفى للحروق بالقناطر الخيرية، متابعا:" المنظومة الطبية بالقناطر الخيرية تعانى كثيرا، المستشفى المركزى يتم إحلاله وتجديده منذ 9 سنوات وحتى الآن لم يتم الانتهاء منه، ومنظومة التأمين الصحى ضعيفة جدا وغير مرضية.