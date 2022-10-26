شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "مستقبل وطن" يزور بورسعيد ويتفقد أمانة "المناخ" ويشهد نهائى دورى الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، مساء أمس الثلاثاء، محافظة بورسعيد، حيث بدأ جولته التفقدية، بزيارة لمقر أمانة حي المناخ، وافتتح مقر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، وذلك بمدينة بورفؤاد، بحضور المهندس أحمد صبري، أمين المجالس المحلية بالحزب، والنائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد وأمين الحزب بالمحافظة، والنائب الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب.

وتفقد "رشاد" أقسام المقر المختلفة، وتعرف على الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله، وأسلوب العمل، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر بطرق مختلفة مع المواطنين، والتواجد بينهم على أرض الواقع والعمل على الاستجابة لمطالبهم وحل مشاكلهم.

وأشاد المهندس أشرف رشاد الشريف، بالجهود التى تبذلها الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب لخدمة أبناء بورسعيد.

وعلي هامش زيارته، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المهندس أشرف رشاد الشريف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورحب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وأعضاء المجلسى، وناقش محافظ بورسعيد عدد من الموضوعات المختلفة، مشيرا أن بورسعيد شهدت تنمية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، في كافة المجالات ساهمت في الارتقاء بمستوى المعيشة، ووضع بورسعيد في طريق التنمية المستدامة، موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جعل بورسعيد قاطرة التنمية وإقامة كبرى المشروعات الخدمية والتنموية بها.

ووجه المهندس أشرف رشاد الشريف، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدا بجهود الأجهزة التنفيذية تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، ونواب محافظة بورسعيد وحزب مستقبل وطن ببورسعيد والمجتمع المدني، والغرفة التجارية، مؤكدا أن الطفرة التي شهدتها بورسعيد كانت ثمار تضافر جهود هذه الجهات ببورسعيد والتعاون المستمر، قائلا أن بورسعيد تسير على الطريق الصحيح، ونجحت في تنفيذ كبرى المشروعات القومية، وأصبحت مدينة نموذجية في كل شىء.

وأعرب "رشاد" عن فخره بالتطور الذي شهدته بورسعيد في وقت قياسي في جميع المجالات، كونها نقطة انطلاق جميع المشروعات التي تحدث لأول مرة بالدولة.

ولفت رئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية خاصة التحديات الخارحية والعالمية، والتي انعكست على كافة دول العالم، مؤكدا أن مصر نجحت في مواجهة هذه التحديات ومواصلة خطط التنمية.

كما تطرق المهندس أشرف رشاد الشريف للحديث عن مشروعات الإسكان ومحطة معالجة مياة بحر البقر، ومشروعات الصحة وغيرها ببورسعيد، متمنيا للمحافظة المضي قدما نحو التنمية المستدامة دائما.

ومن جانبه، أكد المحافظ على أهمية التعاون المثمر في كافة الأفكار أو الموضوعات التي تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا، واستغلال الجهود المبذولة من كافة الجهات للارتقاء بمستوى الحياة بمدينة بورسعيد والعمل المستمر لإنجاز مزيد من المشروعات تتوافق مع خطط التنمية بالمحافظة ، والاطلاع على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم لخدمة المواطن وتحسين سبل الحياة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة لدوائرهم.

وفي ختام زيارته، شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، في محافظة بورسعيد، أكبر احتفالية لنهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، والمقامة بساحة مصر، بحضور محافظ بورسعيد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتضمن الحفل فقرات فنية واستعراضية لفرق غنائية، وأسفرت المباراة النهائية بفوز فريق مدراس السيف، ليصبح بطلا متوجا للأمانة على مستوى المحافظة.