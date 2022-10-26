شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون يحظر توثيق الزواج قبل الاطلاع على الشهادة الطبية.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد توصيات الرئيس.. مشروع قانون يحظر توثيق الزواج قبل الاطلاع على الشهادة الطبية"، استعرض خلاله كيف يهدف القانون لمواجهة الأمراض الوراثية وحماية الحياة الزوجية من الفشل، والعقوبات المقررة حال المخالفة والتي تصل للحبس المشدد 10 سنوات، واعتبارها جريمة تزوير.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، أمس، شدد على ضرورة الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، وذلك في إطار الحفاظ على الناحية البدنية والصحية على الطفل في حالة الإنجاب وعمل التوعية الصحية للمقبلين على الإنجاب من جميع وسائل الإعلام والمسجد والكنيسة، مؤكداَ نشر الوعي والكشف الصحي للأم المقبلة على الإنجاب للحفاظ على ضيف المستقبل من حيث الرعاية الصحية والحفاظ على النشء المقبل، وهو الأمر الذى أكده المستشار عمر مروان وزير العدل خلال المؤتمر، وإليكم التنفاصيل كاملة:

بعد توصيات الرئيس.. مشروع قانون يحظر توثيق الزواج قبل الاطلاع على الشهادة الطبية.. المشدد 10 سنوات عقوبة التزوير.. والقانون يهدف لمواجهة الأمراض الوراثية وحماية الحياة الزوجية من الفشل



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