شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يواجهون وزير الصحة بطلبات إحاطة ويطالبون بحل أزمة نقص المستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك مشكلة تتعلق بخريجى المعاهد الفنية للتمريض فهؤلاء الخريجين يمثلون أكثر من 75% من قوة التمريض فى مصر وكان لديهم مشكلة فى تحسين مستواهم التعليمى والعلمى وبدأوا فى الدراسة بالتعليم المفتوح ثم تم منحهم ما يسمى بالبكالريوس التقنى وهو شهادة مهنية للتمريض ثم بعد ذلك تم وقف شمولهم بالقانون رقم 14 والمطلوب حاليا حل مشكلتهم وعودتهم مرة أخرى لهذا القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

بدوره قال النائب محمود البرعى أن هناك مشكلة فى دائرة الباجور بالمنوفية بسبب سحب ترخيص المستشفى رغم أن هناك كثافة سكانية كبيرة ونسبة إشغال العناية المركزة بها تصل إلى 100% وخلال 4 الأشهر الماضية تردد على المستشفى حوالى 200 ألف مواطن ومن ثم يجب حل المشكلة كذلك يجب إنشاء مستشفى جديدة لخدمة أهالى الدائرة.

بدورها قالت النائبة ولاء عبد الفتاح أن مدينة المنصورة هى عاصمة الطب فى مصر وهناك نقص كبير فى المستلزمات الطبية والمعدات الطبية فى كثير من المستشفيات منها مستشفى المصنورة العام ومستشفى طلخا وعدد آخر من المستشفيات بالمحافظة.

بدوره ذكر النائب كريم بدر حلمى أن هناك حريق كان قد شب فى مخزن التموين الطبى بمستشفى العباسية ولم يتم الإعلان عن أسباب الحريق أو حقيقة ما حدث فى بيان وزارة الصحة.

أما النائب محمد عبد العليم داود فاكد أن هناك مرضى للأورام لا يحصلون على جلسات الإشعاع لفترات طويلة تستمر لمدة 4 أشهر وقد يتسبب هذا فى وفاتهم.

النائب أحمد دراج أكد أن مستشفى سمنود المركزى يعانى من مشكلة حيث طلبنا بتحويله إلى مستشفى عام وفوجئنا بإخلاء الجناح العام بالمستشفى ولطبنا جهاز اشعة وحتى الىن لم يتم الرد علينا رغم أننا طالبنا به منذ أكثر من عامين.

وأكد النائب أحمد عاشور أن هناك مشكلة فى مستشفى الصدر بالعمرانية وطلبنا تحويلها إلى مستشفى عام وحتى الآن لم يتم الاستجابة لنا.

فيما أكد النائب أبو العباس التركى أن هناك مشكلة تتعلق بالوحدة الصحية بدربالة حيث لم يتم صيانة الوحدة منذ 4 سنوات وبسبب ذلك هذه الوحدة مغلقة حتى الآن.