الأردن يطرح مناقصة دولية جديدة لشراء 120 ألف طن من القمح

25 أكتوبر , 2022
عمان: قال مسؤول الثلاثاء إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن طرح مناقصة دولية جديدة لشراء 120 ألف طن من قمح الطحين.
والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الأول من نوفمبر\تشرين الأول، على أن يكون موعد الشحن في مارس آذار وأبريل نيسان 2023.
واشترى الأردن في وقت سابق الثلاثاء 60 ألف طن من القمح في مناقصة طرحت سابقاK بحيث قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد من مناشئ اختيارية في مناقصة أغلقت الثلاثاء.
وأضافوا أن الأردن اشترى من شركة “سي.إتش.إس” بما يقدر بنحو 372.75 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، للتوريد في النصف الأول من يناير\كانون الثاني 2023.
وذكر المتعاملون أن شركتين أخريين قدمتا عروضا في المناقصة، إذ عرضت بيلدكوم 374.50 دولار شاملا الشحن وعرضت كارجيل 384.30 دولار.
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