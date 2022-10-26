بعد قرعة كأس آسيا.. عماد محمد يعرب عن "تفاؤله" بتحقيق نتائج جيدة

الخليج 365 – رياضة

أبدَى مدربُ منتخب الشَباب عماد محمد، اليوم الأربعاء، تفاؤله بتحقيقِ نتيجةٍ جيدةٍ في البُطولةِ الآسيويّة بعد القُرعةِ التي أوقعت منتخب شباب العراق في المجموعةِ الأولى إلى جانبِ البلد المنظم أوزبكستان وإندونيسيا وسوريا.



وقال محمد إن "جميعَ المجاميع التي ظهرت اليوم ليست سهلةً، فمنتخبنا أوقعته القرعة إلى جانبِ البلد المستضيف للبطولةِ أوزبكستان وسوريا وإندونيسيا التي ستستضيف كأسَ العالم للفئةِ نفسها".

وأشارَ محمد إلى إنه "يتوجب علينا التحضيرُ بشكلٍ جيدٍ لتلك البطولة من جميع النواحي وعبور تلك المَجموعة".

وأضافَ: "هدفنا هو تجاوزُ فرق المجموعة الذي سيكون بعد ذلك بوابةً للمُنافسةِ على التأهلِ لكأس العالم بعد اكتسابِ الخبرة في تلك البطولة".

واختتمَ محمد حديثه بالقول: "نحتاجُ إلى عملٍ كبيرٍ وإعدادٍ جيد لتلك البطولة من أجل تحقيقِ نتيجةٍ إيجابية في نهائياتِ كأس آسيا تحت 20 عاماً".

يذكرُ أن القرعة الآسيويّة أوقعت منتخبنا إلى جانبِ أوزبكستان وسوريا وإندونيسيا، وتنطلقُ مباريات تلك البطولة في الأول من آذار 2023.