انت الان تتابع خبر يعود للعصر الروماني.. العثور على انبوب لشبكة مياه في إيطاليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويشير موقع Portico الإيطالي، إلى أن العلماء عثروا على أجزاء الأنبوب في فيلا أريادن الرومانية القديمة التي بنيت في القرن الثاني قبل الميلاد، والشيء المهم للعلماء بالإضافة إلى أجزاء الأنبوب، هو العثور على خزان الماء المصنوع من الرصاص والمزين بزخارف ونقوش وهو بحالة جيدة، ويقع في نفس مكانه الأصلي، ما يسمح للخبراء بفهم كيفية عمل شبكة المياه في العهد الروماني.ويقول غابرييل سوهتريغل، مدير متنزه بومبي الأثري: "خزان المياه مع الصنابير هو أحد التصاميم المشابهة للتصاميم الحديثة ويثير الدهشة منذ الاكتشافات الأولى في ستابيا وبومبي وأوبلونتيس".

تجدر الإشارة، إلى أن ستابيا، هي إحدى المدن الرومانية القديمة، التي تضررت من ثوران بركان فيزوف، الذي قضى على مدينة بومبي عام 79 قبل الميلاد. ومنذ منتصف القرن الثامن عشر تجري فيها عمليات الحفر والتنقيب الأثرية.

