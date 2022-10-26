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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، ريشي سوناك بمناسبة توليه رئاسة وزراء بريطانيا.

الشيخ محمد بن زايد يهنئ سوناك ويتطلع لتعزيز الشراكة الإماراتية البريطانية

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة: "أهنئ معالي ريشي سوناك بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة وأتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة ولبلده والشعب البريطاني دوام النمو والازدهار".



وأضاف: "أتطلع إلى العمل معًا خلال المرحلة المقبلة والبناء على شراكتنا الثنائية الوطيدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

بـ "حجر" رئاسة وزراء بريطانيا، ضرب ريشي سوناك مجموعة من "عصافير" الأرقام القياسية التي ستظل مسجلة باسمه.

وبات ريشي سوناك هو أصغر رئيس وزراء يتولى مهامه في المملكة المتحدة بعمر لم يتجاوز 42 عاما، حيث إنه من مواليد 12 مايو/أيار عام 1980.



وفي المملكة المتحدة، التي تتخذ تدابير صارمة ضد العنصرية، أصبح سوناك أيضًا أول رئيس وزراء ملون "غير أبيض" يتولى المهمة نفسها.

ومن بين الأرقام التي ستسجل لريشي بمجرد توليه مهامه رسميا، أنه أول رئيس وزراء هندوسي في المملكة المتحدة، ومن المفارقات أنه سيتولى المنصب وسط احتفالات بمهرجان الأضواء ديوالي الهندي.



ويحتفي الهندوس بهذا اليوم باعتباره رمز لانتصار النور على الظلام والخير على الشر، في "نظرة تفاؤل" بالوافد الجديد لمقر الحكومة البريطانية.

وإلى جانب كل هذا، فإن سوناك هو أول رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا يعينه الملك الجديد تشارلز الثالث.

ولكونه يعاني من عادات سيئة في الأكل، يحاول رئيس الوزراء البريطاني الجديد الحفاظ على تمارين رياضية معتادة، كما يشتهر كذلك بكونه "هندوسيا متدينا".

وبعد درس خسارته الأولى في الترشح لرئاسة حزب المحافظين بعد استقالة تيريزا ماي في 2019، عاد بقوة في 2022 ليجمع تأييد أكثر من 100 نائب كحد أدنى سريع للترشح لرئاسة الحزب.

وبرفقة زوجته أكشاتا مورتي، ابنة رجل أعمال وملياردير هندي معروف، ارتفعت ثروتهما معا إلى 730 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، أصبح بها أغنى رئيس وزراء لبريطانيا.

وسوناك مولود في ساوثهامبتون البريطانية لأبوين من أصول هندية هاجرا إلى المملكة المتحدة منذ الستينيات، تلقى تعليما جيدا للغاية، إذ حصل على إجازة جامعية في الفلسفة والسياسة والاقتصاد من كلية لينكولن بجامعة أكسفورد.

ويتمتع الرجل كذلك بدرجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، بعد حصوله على منحة مدفوعة بالكامل من برنامج فولبرايت الأمريكي.

يمتلك ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا الجديد، علاقة قوية مع كرة القدم، إذ عبر دائما عن تشجيعه لأحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان حزب المحافظين البريطاني قد أعلن في وقت سابق انتخاب ريشي سوناك رئيسا له، ليصبح صاحب الـ42 عاما رئيسا للوزراء في بريطانيا.



سوناك وُلد في مدينة ساوثهامبتون بإنجلترا عام 1980 من عائلة من أصول مهاجرة، وهو رجل أعمال شهير ويمتلك ثروة مالية ضخمة.

لكن فيما يخص الرياضة وكرة القدم، تساءل متابعو كرة القدم الإنجليزية خلال الساعات القليلة الماضية عن النادي الذي يشجعه رئيس الوزراء الجديد.

يُعد سوناك من أشهر الداعمين لفريق مسقط رأسه ساوثهامبتون المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، ودائما ما أظهر حبه وتشجيعه لفريق الساحل الجنوبي، والذي يحتل حاليا المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.



وفي موسم 2020-2021، وبالتحديد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، تصدر ساوثهامبتون جدول ترتيب البريميرليج للمرة الأولى في تاريخه ولو بشكل مؤقت.

فاز وقتها ساوثهامبتون على نيوكاسل يونايتد في الجولة الثامنة بهدفين دون رد، ليتصدر جدول الترتيب بـ 16 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن ليفربول.

وفي اليوم التالي احتفل ريشي سوناك بصدارة فريقه عن طريق تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر فيها الجدول وعلق عليها قائلا: "استغرق الأمر 32 عاما ولكنه يستحق الانتظار، الآن دعونا نأمل أن تستمر".