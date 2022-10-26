السيسي: الشعبان المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت شيماء حفظي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة مسجلة بمؤتمر احتفالية مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، إن القيم الصادقة والحقيقية من الصداقة والأخوة والشراكة بين الشعبين.

وأكد الرئيس أن " الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد"، مضيفا أن التفاهم وتطابق الرؤى بين البلدين هو المحرك الرئيسي للعلاقات.

وأشار إلى أنه على مدار العقود لم تتغير قوة العلاقات المصرية الإماراتية بل زادت قوة، وتميزت بأنها ليست قادمة فقط على مشاعر الصداقة بل أيضا على الفهم الواقعي للمتغيرات، وهو ما يمنح تلك العلاقات استدامة عبر الزمن.

وأضاف أن "الآفاق المستقبلية التعاون الشامل بين الدولتين واعدة ومزدهرة".